“Se gastaría más de lo que se ahorra”

Los resultados transformadores no se consiguen “a golpe de prestaciones”, agrega, sino con un cambio cultural. “De modo que los trabajadores prolonguen su vida laboral porque realmente quieran hacerlo, a la vez que las empresas no les mantengan por temas económicos, sino por sus competencias y la aportación de valor del talento sénior”, considera Mesonero.

Y es que ahora mismo, las reducciones que impone el sistema en la jubilación anticipada no significan ningún incentivo para los ciudadanos. “Actualmente solo se le quita a la pensión máxima, que este año es de 2.700 euros, un 0,5% trimestral o 2% anual, o un 4% si se anticipa 2 años a los 63 años; estas personas se jubilan porque no tiene ningún incentivo para continuar. Lo que se tendría que hacer es aumentar esto”.

Además, ya hay incentivos que pagan entre un 2% y un 4% extra por cada año que se retrasa la jubilación “de por vida y no por una única vez”, y no por ellos se ha elevado el retraso en las jubilaciones.

“Se corre el riesgo de que al final el sistema gaste más de lo que se ahorra”, señala Herce, y explica: “A muchos no les compensa ya seguir trabajando porque la pensión reemplaza en muy buena medida los sueldos que tienen, incluso a los sueldos medios o bajos por encima del 100%. Por lo tanto, hay que dedicar unos recursos enormes a convencer al grueso de trabajadores para que no se jubilen”.

