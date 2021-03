se garantiza por ley el arreglo de algunos aparatos durante diez años

Este movimiento asegura que la gente quiere reparar sus electrodomésticos , no cambiarlos cada dos años porque no encuentra una pieza de repuesto para algo que compró hace prácticamente unos meses.

Quienes han luchado por este derecho habitualmente se quejan de que los electrodomésticos modernos a menudo están pegados o remachados y, si no quieres romperlos, necesitas herramientas especializadas para arreglarlos, que habitualmente no tendrás en casa. La falta de repuestos es otro problema, dicen los activistas.

You May Also Like