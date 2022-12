¿Se gana más masa muscular al acortar o alargar el músculo? Así funcionan la contracción concéntrica y la excéntrica

Las pesas como forma de hacer ejercicio regular han visto un gran auge en popularidad en los últimos años, ligado principalmente a su idoneidad para trabajar alguno de los aspectos más deseados de este hábito saludable: el aumento de masa muscular.

Debido a esto, no es de extrañar que un importante volumen de investigación se dedique a dilucidar los detalles del efecto que esta práctica tiene sobre nuestro organismo e incluso a encontrar las formas más eficaces de ejercitarse con este elemento. En esta dirección, un reciente estudio elaborado en Japón ha concluido que bajar lentamente las pesas puede lograr aumentar la eficacia de una sesión de gimnasio respecto al tradicional levantamiento.

Levantamientos vs descensos

Como se detalla en el artículo publicado al respecto en el medio especializado European Journal of Applied Physiology, los autores del trabajo reclutaron tres grupos de 14 voluntarios y los sometieron a diferentes programas de entrenamiento que en todo caso duraban cinco semanas y constaban de dos sesiones semanales.





Uno de ellos debía llevar a cabo levantamientos desde la extensión completa de la articulación hasta más o menos un cuarto del ángulo durante dos segundos y luego un descenso de otros dos segundos de duración.

Al segundo grupo, por su parte, se le asignó una técnica consistente en realizar tan sólo la parte del movimiento consistente en levantar (lo que necesitaba que un ayudante les ayudase a resetear el peso después de cada repetición).

Finalmente, el tercer grupo realizaba sólo la sección descendente del movimiento completo, de nuevo recibiendo asistencia de un ayudante para reiniciar el peso tras cada repetición.





Contracción concéntrica y excéntrica

Tras el programa, el primero de estos grupos incrementó la máxima fuerza que podía producir en cada repetición en un 18% y el espesor de su bíceps en un 11%; en el que sólo hacía los levantamientos, el incremento en la fuerza fue del 11% y en el espesor muscular fue estadísticamente insignificante; y, finalmente, el que sólo descendía aumentó su fuerza máxima en un 14% y el tamaño de su músculo en un 10%.

Como es lógico, en la práctica habitual lo normal es realizar las dos partes del movimiento, que es la opción que consigue los mayores incrementos en ambos parámetros.

Lo relevante del trabajo, en cambio, es que demuestra que es una de las partes del movimiento la principal responsable de los efectos beneficiosos del mismo, especialmente en lo que se refiere al aumento de masa muscular. Las razones de esto no están claras, pero los autores apuntan a que podrían deberse a una cuestión neurológica: según esta teoría, el sistema nervioso enviaría una señal más potente en la contracción excéntrica que en la concéntrica.





