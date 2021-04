Se filtra una de las peticiones de Allegri antes de dejar la Juventus: “Deshazte de Cristiano”

La frase de Allegri no es de extrañar debido a la particular relación que tenían el entrenador y Cristiano, a quien dirigió durante una temporada, antes de dejar la Juve. Ambos chocaron en múltiples ocasiones y como consecuencia Ronaldo acabó en el banquillo varias veces. Sim embargo, y curiosamente, una vez fuera de la Juve, Allegri ha tenido buenas palabras sobre Ronaldo en múltiples ocasiones, como cuando en 2020 declaró que “he entrenado a muchos jugadores de calidad con una mentalidad fuerte, pero para mí Cristiano Ronaldo es el mejor desde mi punto de vista, porque tiene una mentalidad diferente a los demás” .

