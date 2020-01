Se filtra audio del Banco de Inglaterra, lo que dio ventaja a algunos operadores

El audio les da una ventaja de cinco a ocho segundos a los operadores en comparación con el video, informó The Times. Bloomberg señaló al administrador del video como el culpable de haber hecho que el audio estuviera disponible para otros proveedores de noticias. El Banco de Inglaterra no identificó al proveedor del audio, pero dijo que le había inhabilitado el acceso.

You May Also Like