se fabricó en un laboratorio, el portador era un murciélago…

No obstante, Zhong precisa que el virus no habría llegado directamente a los humanos, sino a través de un animal “intermediario” que por ahora no se ha identificado.

Los virus mutan muchísimo y, cuando no se controlan exactamente, “ no sabes dónde” te pueden “atacar ; y este puede ser un caso de estos”, explicó este científico de la Universidad española de Alicante, varias veces favorito a los Premios Nobel.

En realidad, la patente de coronavirus concedida a Pirbright no tiene relación alguna con Gates . Su fundación es una de las organizaciones que aportan fondos a proyectos del instituto (creado por el Consejo de Investigación de Ciencias Biológicas y Biotecnología del Reino Unido), pero no financia ningún trabajo relacionado con patentes. Únicamente un programa sobre anticuerpos para el ganado.

