Se extiende la suspensión de zarpe por 24 horas

Debido a que todavía se mantienen en ambos litorales de nuestro país (Caribe y Pacífico) oleajes y fuertes vientos, como afectaciones indirectas generadas por el huracán Eta, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) comunica que el zarpe se mantendrá suspendido por 24 horas más, a partir de las 10:00 a.m. de hoy, 04 de noviembre, hasta las 10:00 a.m. de mañana 05 de noviembre de 2020. Esta medida va dirigida las embarcaciones menores, embarcaciones semi industriales de pesca, cabotaje de motor central y yates de placer y busca prevenir incidentes lamentables, como naufragios, accidentes o desaparecidos.

