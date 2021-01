Se expanden autopistas digitales para la comunidad de Colón y Coclé

“Yo soy de esta comunidad, nací aquí, y toda mi vida hemos estado sin señal. No teníamos tecnología, era como si no existíamos”, comentó Damaris Hernández, empresaria y moradora de Coclesito. Por su parte, Isidora Mora, educadora de la zona, afirmó: “uno se siente como sí ya estuviéramos en la ciudad, la conexión se ve todo bien. Nos sentimos muy agradecidos con todos los que han hecho esto posible”.

