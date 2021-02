‘Sé exactamente cómo te sientes…’

Y ella respondió “no Celeste, no sabes. No tienes idea sobre cómo me siento.”

Comencé a hablar acerca de cómo yo crecí sin un padre, le conté que mi padre había fallecido cuando yo tan solo tenia nueves meses de nacida, también le comenté que he llorado siempre su partida, yo quería que ella se diera cuenta de que no estaba sola, que yo había pasado por algo similar y podría entender cómo se sentía.

Te sugiero no decir “Sé cómo te sientes”. No lo hagas. Puedes estar quitando el foco a alguien que probablemente solo quiere ser escuchado (a).

