Se están haciendo pasar por la periodista Delia Muñoz por Whatsapp

“ Me imagino que escribe ‘ola, aiga, comianos, tabanos ’”, escribió Félix Chávez. No obstante, una seguidora fue más allá del tema de la ortografía y ahondó en los problemas que puede desencadenar que alguien suplante tu identidad y como en algunos casos no se logra obtener aguda por parte de las autoridades competentes.

You May Also Like