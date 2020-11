Se espera que ETA cause lluvias e inundaciones en Panamá y Centroamérica

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos informó, este sábado 31 de octubre, de la formación en el Caribe de la depresión tropical 29, la cual puede convertirse en el huracán ETA -categoría 1- cerca de las costas de Honduras y Nicaragua a partir del próximo lunes.

Según el Instituto Meteorológico Nacional de Costa Rica, se estima que la depresión avance este domingo sobre el sur de Jamaica y entre el lunes y martes se acerque hacia la costa limítrofe entre Nicaragua y Honduras. Conforme eso suceda, se estima una intensificación con vientos asociados entre los 62 y los 117 kilómetros por hora.

Hasta el próximo jueves va a producir lluvias en Jamaica, las islas Caimán y partes de Centroamérica con riesgo de inundaciones, desbordes y deslizamientos de tierra.

En Panamá, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) dio a conocer que se prevé acumulados de lluvias significativas para los próximos días, sobre todo para el 2 de noviembre.

Tropical Storm conditions that would make further preparations difficult could reach the coasts of Nicaragua and Honduras on Monday. Hurricane watches could be needed for portions of those areas later tonight. https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/3FsNp7CWoP

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 31, 2020