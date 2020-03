se entera en directo en ‘MyHyV’ de que Diego Matamoros se habría liado con otra

Estela Grande no gana para disgustos. Hace unos días, su examigo Kiko Jiménez daba una entrevista junto a Sofía Suescun sobre sus futuros planes de boda, pero a ella su paso por GH VIP 7 no le ha ido tan bien para su pareja y se enfrenta a un nuevo drama: su exmarido Diego Matamoros se habría liado con una joven en una discoteca.

Aunque la modelo nunca cerró la puerta a poder volver con su chico, está situación parece que ha cambiado a raíz de una confidencia que se ha hecho publica este jueves en el programa Mujeres y hombres y viceversa, en el que Estela Grande colabora habitualmente.

La bomba la soltó Iván, pretendiente de Nerea. El joven confesó que Diego Matamoros y su tronista se vieron el pasado sábado en una discoteca. La joven quiso aclararlo y reconoció que sí que se habían visto, pero que no tuvo nada con el hijo de Kiko Matamoros. “Es obvio que yo no me he liado con Diego Matamoros. Es verdad que estuvimos con él. Estuve hablando con él y no hice nada”, contó Nerea.

Pero la tronista tenía aún mucho que contar: “Él se lío con una amiga mía, pero yo estaba en mi casa”. Unas declaraciones que dejaron a Estela Grande destrozada. “Yo con este tema en general estoy mal, estoy hecha una leona. Esperaba que a lo mejor se pudiesen cambiar las cosas y llegar a un entendimiento en el futuro”, confesó la modelo durante el programa.

Y es que la ex de Diego Matamoros se mostró dolida por la situación y por enterarse en directo que la posible vuelta con su chico era más difícil de lo que ella creía. “Me duele que estemos en esta situación. Me duele que si yo pensaba que pudiéramos tener una segunda parte o una tercera pues, no lo sé, acabar de otra forma. Estoy tan caliente, tan enfada después de lo que ha pasado esta semana“, añadió Estela Grande.