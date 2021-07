¿se encarece el valor de un billete de avión al buscar muchas veces un destino?

Llegó la hora del viaje que llevas esperando todo el año, has mirado el precio del billete un día antes, pero al ir a pagar compruebas que el coste ha variado. ¿Por qué? Como todos sabemos, los billetes de avión cambian su precio dependiendo de si escogemos volar en clase ‘Turista’ o ‘Business’. No obstante, existen más factores, como la fecha en la que lo compramos, la temporada en la que queremos viajar o el país desde el que hacemos la compra.

