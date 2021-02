se empañan con las mascarillas, pero protegen más frente a la covid

No todo son pegas a llevar gafas en pandemia. Aunque se empañan con las mascarillas, ahora un grupo de científicos ha encontrado que protegen entre dos y tres veces más de la covid-19 a los que las llevan, en comparación de quienes no las portan.

Así lo concluye un reciente estudio preliminar -todavía sin revisar por pares-, publicado en el reservorio MedRxiv, y llevado a cabo por el oftalmólogo Amit Kumar Saxena, del Centro NPCB de India.

Para realizar este estudio se seleccionaron 304 pacientes de covid-19, con y sin gafas, y se analizaron a través de cuestionarios sus hábitos de llevar gafas. Según explica el investigador, 58 de los participantes afirmaron usar gafas de forma continuada durante el día, tanto en interiores como en exteriores.

“El riesgo de covid-19 se determinó en 0.48 entre la población que usa anteojos, en comparación con un 1.35 entre la población que no usa gafas. La eficacia protectora de las gafas se encontró estadísticamente significativa”, concluye el autor.

“El conducto nasolagrimal puede ser una vía de transmisión del virus desde el saco conjuntival hasta la nasofaringe”

Amit Kumar Saxena concluye que “el riesgo de contagiarse de covid-19 era aproximadamente 2-3 veces menor en la población que usa anteojos que en la población que no los usa”. Así pues, agrega el oftalmólogo, “el conducto nasolagrimal puede ser una vía de transmisión del virus desde el saco conjuntival hasta la nasofaringe”.

“Medida ignorada”

Según recogió el doctor en Bioquímica y Biología Molecular, Javier Yanes, en su blog ‘Ciencias Mixtas’ de 20minutos, “el hecho de que muchos contagios virales se producen a través de los ojos no es ninguna novedad. En el caso del coronavirus SARS-CoV-2 de la COVID-19, desde el comienzo de la pandemia se ha hablado de la protección ocular como una medida adicional de precaución; pero salvo parael personal sanitario, que sí la adopta regularmente, ni siquiera suele mencionarse como simple recomendación“.

Yanes ya recogió la idea de que protegerse los ojos (con gafas o pantallas de plástico) es “la medida más ignorada contra la covid-19” y que esta “puede reducir el riesgo de contagio a la tercera parte“.