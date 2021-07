se eliminaron pruebas y se vaciaron ordenadores cuando saltó el ‘Barçagate’

Josep María Bartomeu no deja de salir en la información del FC Barcelona . Señalado como el culpable de que Leo Messi aún no haya renovado, debido a las dificultades para cuadrar las cuentas tras la firma de los altísimos sueldos a otros jugadores (y al propio Messi), vuelve a estar en el foco por las denuncias que han realizado tres trabajadores de I3Ventures , la empresa que contrató el expresidente culé para gestionar su reputación y que derivó en el conocido como ‘ Barçagate ‘.

You May Also Like