Se disparan casas positivos de Covid-19 en Veraguas

Los distritos de Santiago, Atalaya y Soná en la provincia de Veraguas, tienen elevados y alarmantes casos de covid 19, según él informe epidemiológico del Ministerio de Salud.

Siguen además en cuarentena total los domingos y con toque de queda de 10 de la noche hasta las cuatro de la mañana, pero saber que sanciones hay para aquellas personas irresponsables que insisten en hacer actividades o fiestas clandestinas.

Los distritos con más casos positivos están Santiago con 540 casos activos positivos, Atalaya 130, Soná 30, Las Palmas 27, La Mesa 27, Calobre 24, Santa Fe 23 y otros con menos, pero con casos que están en menos de 10 pero aumentando.

Tomás Robles, alcalde en el distrito de Atalaya, mantuvo la ley seca por tres semanas en su sector, sin lograr resultados positivos, según su explicación las personas irresponsables viajaban hasta Santiago a comprar aguardiente donde no hay esta medida restrictiva para hacer fiestas en sus comunidades en Atalaya.

Robles, alcalde atalayero, fue cuando más se aumentaron los casos en su distrito, pese a que se mantuvo la vigilancia policial.

Explicó que se presume que los irresponsables no les interesa su propia vida, menos así la de sus familiares, ni la salud de los demás.

Se informó que algunas personas en Santiago, Atalaya y en otros distritos de la provincia de Veraguas, se hacen fiestas posiblemente a puertas cerradas o en fincas distantes, pero que días después los que participan empiezan a mostrar los cuadros de contagio de covid 19.

Para el empresario Didio Ducrew en Santiago, las autoridades del Ministerio de Salud, no están siendo claras puesto que se les pedido información del trabajo que hacen en relación a las sanciones por lo mencionado y no hay manera que alguien lo diga.

Dijo que se ha generado suficiente iniciativa en la población para apoyar a las autoridades en como salir de la crisis en la que esta el país, sin embargo, a la fecha no se les toma en cuenta.