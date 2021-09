se dispara su precio en todo el mundo

La otra pata de esta banqueta es Vietnam, que no ha tenido problemas con la cosecha, pero sí con el transporte: “El café se exporta exclusivamente en contenedores y su precio ha subido mucho en el sudeste asiático, por lo que el coste de transportar café de Vietnam a Europa ha subido más de 10 veces y esto ha causado pánico en el mercado ” porque hay pocos contenedores, los que hay son más caros y no se sabe cuando acabará la situación, explica Mera.

Y eso es algo que no se ha borrado con la “nueva normalidad”. Aunque ya se puede consumir café en bares, los españoles no han dejado de consumirlo en casa, por lo que ahora “hay una mayor demanda” ,explica Alvaro Goicoechea, director Fairtrade Ibérica.

