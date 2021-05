Se dispara demanda de gasolina debido a hackeo de oleoducto en EE.UU.

La gobernadora de Alabama, Kay Ivey, instó a los residentes a no entrar en pánico y a «llenar el tanque solo si es necesario, y no llenar varios contenedores».

«Me asustó no poder ir a trabajar o llevar a mis hijas al colegio», dijo el martes Linderly Bedoya, residente de Florida, a CNN. «Todas las gasolineras de mi zona no tenían gasolina y cuando por fin encontré una tuve que estar una hora en la fila y tuve que llenar el tanque con la premium sin plomo».

«Permítanme enfatizar que al igual que no había motivo para, por ejemplo, acaparar papel higiénico al principio de la pandemia, no debería haber motivo para acaparar gasolina», dijo Granholm durante la rueda de prensa del martes en la Casa Blanca, «especialmente a la luz del hecho de que el gasoducto debería estar en funcionamiento en gran medida a finales de esta semana y durante el fin de semana».

A partir de las 2 pm ET del martes, el 7,6% de las estaciones de servicio en Virginia y el 7,5% en Carolina del Norte no tenían gasolina, según las cifras de cortes reportados por GasBuddy, una aplicación que rastrea los precios y la demanda de combustible. La cifra de Virginia se mantuvo sin cambios desde las 11 de la mañana, mientras que la de Carolina del Norte subió desde el 5,8% anterior.

