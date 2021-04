Se desvanece influencia de Donald Trump en el debate nacional

No obstante, ha sido un ajuste dramático. Las publicaciones en Twitter de Donald Trump solían impulsar el ciclo de noticias, y CNN, MSNBC y Fox News solían dedicar decenas de horas a la semana a mostrar sus misivas, según un análisis de los archivos de noticias de televisión realizado por GDELT. Desde que se le prohibió el acceso a Twitter y a otras plataformas, Trump ya no puede dirigirse directamente a gran parte de su audiencia y ahora debe recurrir a sus seguidores y a los medios de comunicación conservadores y convencionales para amplificar sus mensajes.

You May Also Like