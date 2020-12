¡Se despoja de todo! Aislinn Derbez muestra su piel al natural | Instagram

La hija mayor del actor Eugenio Derbez ha cautivado a millones de personas con su personalidad y sobre todo con su belleza, Aislinn Derbez logro de nueva cuenta atraer las miradas hacia una portada de revista en donde se despojó de toda prenda, apareciendo completamente al natural.

En su momento muchos afirmaron que Eugenio Derbez tenía un rostro bastante cómico, además que esto acentuaba mucho más con sus personajes a lo largo de sus programas de televisión en donde en más de una ocasión tuvimos la oportunidad de ver a sus hijos actuar, ya sea en una versión más joven de él o siendo otros personajes, como en una escena de “Blancanueves” en donde aparecieron Vadhir y Aislinn.

Con el paso de los años Aislinn Derbez adquirió el gusto por la actuación al igual que su padre, sin embargo su carrera comenzó siendo modelo cuando tenía 15 años de edad, posteriormente incursionó en el mundo de la actuación, sin embargo no dejó de lado el modelaje.

Claro que conforme fue creciendo su evidente belleza comenzaba a brotar, lo cual llamó la atención pues a pesar de ser sumamente parecida a su padre es una mujer realmente bella, algunos dirían que es la versión bonita de Eugenio Derbez.

Gracias a su belleza tenía bastante contratos en donde aparecía en distintas portadas de revista, o páginas de interior, una de ellas ha llamado bastante la atención, debido a que apareció al natural, a pesar de que lleva puesto un pantalón de mezclilla en una fotografía que se compartió en Twitter a primera vista pareciera no llevar nada puesto.

En efecto no lleva prenda alguna en la parte superior, afortunadamente con sus brazos cubrió sus partes, por lo que no se puede ver nada de más, siempre ha tratado de cuidar esta parte de su trabajo, no por ello sus fans no dejaron de suspirar.

Quizá una de las cosas que más llaman la atención de Aislinn Derbez es el hecho de que tiene unos ojos preciosos, seguramente han logrado dejar a más de uno de sus seguidores completamente hipnotizados, es un color avellana, parece que tiene heterocromía (varios colores en su iris) pues en algunas ocasiones se le ven color aceituna y otros avellana.

Aislinn estuvo casada con el actor Mauricho Ochmann a quien conoció en el set de la película “A la mala”, juntos se veían realmente bien, hacían una muy bonita pareja desafortunadamente terminaron con su matrimonio a principio de año, juntos tienen una hermosa hija rubia de ojos azules, Kailani Ochmann Derbez es la luz de sus ojos y en cada oportunidad ambos la presumen.

A pesar de que ya no están juntos Aislinn y Mauricio tienen una muy bonita relación, en gran parte por su hija, además de que ambos acordaron ser cordiales.

La modelo, empresaria y actriz es muy buscada por productores y fotógrafos, a pesar de la pandemia se ha mantenido ocupada con sus propios proyectos y disfrutando de cada oportunidad de estar con su pequeña.

Hace poco se compartió un nuevo trailer de otro viaje que emprenderá junto a sus hermanos y su papá, nuevamente tendrán el gusto de convivir en las que seguro serán de nuevo unas vacaciones inolvidables, el primer programa “De viaje con los Derbez” fue todo un fenómeno tanto que dio pie a que otras celebridades en México lanzaran sus propios programas, dos grandes ejemplos Omar Chaparro y la familia de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo aunque este último continúa elaborándose.

No cabe duda que de nuevo nos sorprenderán y tendremos la oportunidad de conocer un poco más sobre esta familia, sobre todo de Aislinn Derbez quien es alguien realmente especial.

