se desliza por el tendido eléctrico e instala cable de fibra óptica encima

En particular, Facebook no proporcionará internet a las personas . En cambio, otorgará licencias de la tecnología detrás del robot y los cables a otras compañías. Su primer licenciatario es una compañía llamada NetEquity Networks , del que la compañía de Mark Zuckerberg señala que no tiene “participación financiera” y que “no será propietario ni operará redes de fibra desplegadas por ellos”. Sin embargo, según su perfil de LinkedIn, el fundador de NetEquity, Isfandiyar Shaheen, fue consultor en Facebook y luego se convirtió en empresario residente, que es cuando fundó la compañía.

