se desinfectan solas y funcionan con el reconocimiento facial de tu móvil

Pero, como es un producto Xiaomi, no le podía faltar la parte bizarra: las mascarillas ‘Aeri’ vienen con accesorios intercambiables . Así, no solo se pueden cambiar los filtros, puedes también añadir un ventilador para enfriar la mascarilla en entornos cálidos y húmedos o un sensor que proporciona información en tiempo real sobre la calidad del aire , la humedad, la frecuencia respiratoria y la espiración del filtro.

Lo novedoso del sistema es sencillo: por un lado, al ser transparente no tapa la boca y la nariz, por lo que permite el reconocimiento facial -también, de paso, beneficia la comunicación entre las personas sordas, dicen-; y, por otro lado, estas mascarillas usan un emisor de luz ultravioleta integrado para limpiarse solas cuando no están en uso y se conectan a una fuente de alimentación -para lo que llevan incorporado un puerto USB tipo C-.

