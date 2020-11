Se desconoce el PIB actual; Contraloría está en mora

Argote y Estrada advierten que no debe haber ninguna razón para no publicar los datos del PIB, cuando todo el país experimenta en sus vidas diarias las secuelas económicas de la pandemia del nuevo coronavirus.

En un entorno totalmente adverso y bajo las presión de una inminente recesión, después de más de 30 años de no experimentar dos trimestres consecutivos con números rojos, varios economistas alertan de lo grave que es no contar con los datos macroeconómicos actualizados en Panamá.

