Se desalienta el uso de billetes por el coronavirus

Expertos dicen que un billete puede portar el virus, pero que el riesgo de contagio parece mínimo comparado con otras formas de transmisión. Un estudio científico publicado antes del brote determinó que el virus puede sobrevivir 24 horas en un cartón y tres días en plástico y acero inoxidable. Los investigadores, no obstante, no hicieron ensayos con billetes.

