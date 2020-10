¿Se derrumba castillo Trump?

Ese sistema electoral de voto indirecto nació con la fundación (1776) de la república/unión de estados/federación estadounidense. Es una tradición y los actores políticos no piensan en desmontarlo. Sin él, no habría duda de que Joe Biden sería el próximo presidente de Estados Unidos. La toma de posesión está fijada para el 20 de enero de 2021.

