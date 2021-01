¿se deforma el pecho? ¿Tengo que comer más? ¿Puedo comer picante?

Esta es una creencia incorrecta, ya que no importa el tamaño del pecho para poder dar de mamar. Incluso, tampoco importa el tipo de pezón (plano, invertido, etc.) . El tejido glandular es lo que influirá en la capacidad de amamantar no el tamaño, ya que este depende de la grasa (tejido graso).

Este es un mito que no se sabe muy bien su origen, ya que en ningún caso comer más va a garantizar que la producción de leche sea mayor ni mejor . Como indica la AEPED, sí es cierto que la madre debe seguir una dieta variada y equilibrada, así como beber el agua que su cuerpo le pida. Pero nada más, no hay por qué comer más cantidad de comida de la habitual.

