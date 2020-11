Se definió la elección en Georgia, el último estado pendiente: Joe Biden sumó 306 votos electorales y Donald Trump alcanzó los 232

Y es que Georgia, uno de los estados del Sur más duramente afectados tras la Guerra de Secesión, y también uno de los que presenta un mayor crecimiento poblacional, fue el escenario ideal para orientar la campaña para conseguir que las minorías que a veces no ejercen su derecho al voto no dejaran pasar su oportunidad .

Biden ya había sido anunciado ganador de la elección el sábado tras ganar los 20 votos electorales de Pensilvania, superando el umbral requerido de 270 votos. Aunque Georgia y Carolina del Norte seguían en ese momento sin reportar resultados finales, estos ya no podían influir en el resultado final. Trump, sin embargo, se negó a conceder la derrota e intenta ahora impugnar las elecciones alegando fraude y acudiendo a las cortes, aunque hasta el momento no ha presentado evidencias contundentes.

