¿Se deben estudiar sólo tres fases?

La fase IV o post-lanzamiento. El hecho de haber obtenido la aprobación de la vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2, por urgencia sanitaria, por agencias reguladoras, como la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés), y de haber iniciado la comercialización del producto, no concluye la investigación sobre el mismo. Es más, me atrevo a decir que esta será la fase IV para un medicamento nuevo, que más personas incluirá, ya que cada vez participarán más personas de diferentes razas y de diferentes países, que utilizarán la vacuna y está la probabilidad que lo que no se observó con grupos de personas más pequeños, en las tres fases precedentes, se pudiera observar en esta fase, donde aumentará notoriamente la cantidad de usuarios.

