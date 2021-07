¿Se debe tomar paracetamol antes o después de vacunarse contra la Covid? Esta es la recomendación de Sanidad

Por su parte, Unicef publicó también en junio una serie de recomendaciones previas a la vacuna para que la vacunación se realice de la forma más cómoda y segura posible. En particular, este organismo recomendaba dormir bien, hidratarse, respetar las medidas de seguridad habituales (mascarilla, distancia…), informar al personal sanitario de cualquier condición o enfermedad previa, conservar el registro de vacunación, esperar 15 minutos en el centro para asegurar que no se produzcan reacciones adversas inmediatas, acudir al médico si se presentan efectos secundarios que se mantengan tres días después de la vacunación, esperar 15 días para alcanzar la inmunidad al virus y seguir respetando las medidas de seguridad tras la vacunación.

Este consejo, no obstante, no se ha hecho extensivo a los sueros de Pfizer, Moderna ni Janssen.

