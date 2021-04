¿Se debe hablar de los efectos secundarios de las vacunas?

Traducido y adaptado por Mercedes Jiménez. Fuente: Winton Centre for risk and Evidence Communication.

Un ejemplo de contextualización es una tabla comparativa de riesgo del efecto secundario por la vacuna AstraZeneca comparado con otros riesgos que asumimos en nuestra vida cotidiana, preparada por el Winton Centre for Risk and Evidence Communication (Figura 2).

En este aspecto, es interesante tener en cuenta que, aunque este problema de la vacuna AstraZeneca ha afectado a Europa y Reino Unido (la vacuna aún no está aprobada en EEUU), han sido los americanos quienes han abierto el melón de este debate. Así, son indicativos dos artículos aparecidos en The Atlantic y Forbes titulados, respectivamente “Necesitamos hablar de la vacuna de AstraZeneca” y “No, no necesitamos hablar de la vacuna AstraZeneca”, que representan las dos posturas.

Recientemente, un estudio publicado en New England Journal of Medicine liderado por científicos alemanes y austríacos ha encontrado la causa de este raro efecto secundario de la vacuna y también su medio de curación. Se trata de un proceso semejante al producido en casos muy raros tras la administración de heparina. Consiste en la producción por nuestro cuerpo de unos anticuerpos que se unen a las plaquetas (las células encargadas de la coagulación de la sangre) provocando la formación de trombos. Estos trombos pueden resultar fatales, pero son de fácil tratamiento si se administra a los pacientes dosis altas de inmunoglobulina.

