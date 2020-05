Se cumplen 25 años del épico gol de Nayim y la Recopa del Zaragoza

“Para mí es como si hubiera sucedido ayer. Es un partido que tengo grabado en mi memoria porque logré un gol que ha marcado mi vida en todos los sentidos”, recordó Nayim en una reciente entrevista en EFE. Además, el ceutí incidió en la intención que tuvo en mandar el balón al fondo de las mallas. “El que me conoce no me hace esa pregunta porque las imágenes hablan por sí solas . La intención estaba en marcar porque vi al portero adelantado y tiré”, admitió.

You May Also Like