Se cumplen 10 años del pago de 10.000 Bitcoins por dos pizzas familiares, unos 90 millones de dólares actualmente

Hace ya una década un usuario del foro Bitcointalk pagó 10.000 BTC a otro porque le mandara dos pizzas familiares. La operación parecía insignificante entonces, ya que suponía unos 41 dólares. El susto es pensar en lo que vale esa cantidad de criptomonedas hoy en día: hablamos de algo así como 90 millones de dólares. Calderilla.

A fecha actual, un Bitcoin equivale a 8.166,83 euros exactamente. Pero aquel mayo de 2010 poco se sabía de esta y otras monedas digitales y de cómo evolucionaría su valor. El joven Laszlo Hanyecz se ofreció en el foro a pagar esa cantidad porque quería que le trajeran “comida a cambio de Bitcoins para no tener que pedirla o prepararla” él mismo. El mensaje era el siguiente:

“Pagaré 10.000 Bitcoins por un par de pizzas… quizá dos grandes, así me quedan sobras para el día siguiente. Me gusta dejar pizza para picar más tarde. Puedes hacer la pizza tú mismo y traerla a mi casa o pedirla a un restaurante con entrega a domicilio, pero lo que busco es que me traigan comida a cambio de Bitcoins para no tener que pedirla o prepararla yo mismo, como pedir un desayuno en un hotel, que simplemente te traen algo de comer y estás feliz”.

Asimismo, Hanyecz daba también ideas sobre qué poner en las pizzas: “Me gustan cosas como las cebollas, los pimientos, las salchichas, los champiñones, los tomates, el pepperoni, etc., cosas estándar sin toppings extraños de pescado ni nada de eso. También me gustan las pizzas de queso normales, que pueden ser más baratas de preparar o adquirir”.

“Si estás interesado, házmelo saber y podemos llegar a un acuerdo”, concluía el usuario de Bitcointalk. El intercambio se concretó cuatro días más tarde cuando un usuario del foro llamado Jeremy Sturdivant -‘Jercos’ en el foro- le envió dos pizzas de Papa John’s, convirtiéndose no solo en las primeras pizzas compradas con Bitcoin, sino en el primer bien de consumo, en general, que alguien adquirió con la criptomoneda.

El autor de esta hazaña ha dicho después en diversas entrevistas que no se arrepiente de lo que hizo: “Sabes, no me arrepiento. Creo que es genial que pueda ser parte de la historia temprana de Bitcoin de esa manera. La gente conoce la historia de la pizza y todos se identifican con ella, en plan: ‘Oh, dios mío, ¡gastaste todo ese dinero!’. Siempre quise que la gente usara Bitcoin y comprar la pizza fue una forma de hacerlo. No pensé que se volvería tan popular como lo ha sido”.

Efectivamente, la historia se ha hecho tan famosa que incluso cada 22 de mayo la comunidad de Bitcoin celebra el ‘Bitcoin Pizza Day’.