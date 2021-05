¿Se creó el coronavirus en un laboratorio de Wuhan? Cómo la teoría conspirativa del accidente llega al centro de la investigación

No obstante, recientemente se conoció, tal y como recoge el medio estadounidense The Wall Street Journal, que tres trabajadores del Instituto de Virología de Wuhan enfermaron de neumonía en noviembre de 2019 , antes de que se hicieran públicos los primeros casos conocidos de coronavirus y justo en la época en la que muchos epidemiólogos creen que el virus pudo empezar a circular.

