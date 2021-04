¿Se considera una patología el cambio de color de los dientes?

Lo ideal es que esté prescrito y supervisado por el dentista . De esta forma, será seguro. Si no se cumplen estas condiciones, podrá dar lugar a efectos secundarios o resultar ineficaz cuando no se cumplen estas condiciones.

También hay otras comercializadas como blanqueadoras que realmente no contienen peróxidos, sino que contienen agentes erosivos, abrasivos o enmascaradores del color. Todos estos productos que se hallan fuera del control profesional tienen un escaso efecto blanqueador y más bien son productos que eliminan manchas o tinciones superficiales, por lo que el nombre de “blanqueadores” no es muy preciso.

Las reacciones químicas de los peróxidos pueden acelerarse mediante su uso combinado con diferentes fuentes de luz, pero no hay que olvidar que la luz no tiene función blanqueadora.

De hecho, tiende a ser más amarillo en las zonas más próximas a la encía y más traslúcido en el borde incisal. Cuando nuestros dientes no son tan blancos como nos gustaría, tendemos a preguntarnos si hay algo que está fallando. Pero, ¿se considera una patología este cambio de color en los dientes? No siempre.

