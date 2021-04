Se complican las posibilidades de Gabriel Deck de llegar a tiempo para jugar esta temporada en la NBA

Según informa ESPN, Gabriel Deck todavía continúa en Madrid a la espera del visado de trabajo y no podrá volar hasta que lo tenga en su poder, junto con su pasaporte. Cuando lo haga, al aterrizar en Estados Unidos deberá pasar por el protocolo sanitario de la NBA y no podrá participar de las actividades del equipo (reuniones, viajes, entrenamientos, partidos…) hasta que haya pasado la cuarentena obligatoria y el posterior reconocimiento médico .

You May Also Like