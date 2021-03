“Se cometió un crimen contra Emma Coronel que el gobierno ni siquiera negará”: así explicó Jeffrey Lichtman su estallido de furia en tv

Lichtman recién fue admitido como defensor en la corte del Distrito de Columbia bajo la figura de pro hac vice (Foto: REUTERS/Brendan McDermid)

Jeffrey Lichtman, abogado de Emma Coronel Aispuro, reveló que le fue ofrecida una disculpa ante las preguntas de una reportera que lo entrevistó para un medio televisivo y donde el defensor estalló furioso.

Insistió en que las filtraciones a medios sobre el caso de su clienta, detenida desde hace una semana por cargos de narcotráfico, son lo peor que ha visto en 30 años en cuanto a una mala conducta gubernamental. Durante los últimos días han circulado versiones sobre un presunto acuerdo entre la esposa de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, con autoridades de EEUU, según declaraciones ofrecidas por agentes federales anónimos.

El abogado neoyorkino justificó su reacción de enojo pues, en su opinión, solo ha resaltado el amarillismo sobre cuestiones sensibles como el lugar donde se encuentran las hijas que Coronel Aispuro procreó con el Chapo.

“Preguntarme quién cuida a los niños es una pregunta peligrosa. Preguntarme si me pagan es una pregunta tonta, y luego sugerir que no me deberían pagar porque el esposo de Emma es el Chapo es ridículo. Por eso recibí una disculpa después de la entrevista”, dijo Lichtman en su cuenta de Twitter.

Algunos usuarios le increparon que se hubiese mostrado grosero ante los cuestionamientos de la conductora Satcha Pretto durante su conversación de 12 minutos en el programa “Despierta América” de Univisión. Otros concordaron en que la dirección de María Joaquina y Emali Gudalupe es un tema delicado, pues ahora que corre la versión del acuerdo de colaboración, las gemelas estarían en peligro.

“El jefe del reportero me llamó después de la entrevista para disculparse por la reportera que hizo preguntas tan inapropiadas y por no estar preparada; sin embargo, esta noche me están criticando al aire. La prensa deshonesta y de dos caras no es buena para nadie, especialmente para los espectadores”, arremetió.

Reiteró que el foco mediático debiera estar sobre el riesgo de revelar datos que atentarían contra la salud e integridad de dos menores de edad, ya que eso no parece preocupar a Univisión, sino hacer una gran nota con su ira.

“Una vez más: se cometió un crimen contra Emma [Coronel] que el gobierno ni siquiera negará; ¿Con qué frecuencia ocurre esto? ¿Casi nunca? Sin embargo, a Univisión solo le preocupan mis palabras airadas. Sensacionalismo ante la sustancia y los espectadores sufren”, aseveró Jeffrey Lichtman.

En la entrevista que solo duró 12 minutos, la periodista hondureña Satcha Pretto fue contundente desde la primera pregunta, aunque después de sus insistencias y un polémico comentario que hizo sobre el salario que percibía el abogado por “defender a narcotraficantes”, este terminó por exasperarse y llamarla “idiota” hasta en cuatro ocasiones.

La misma conductora fue la que concluyó la fallida entrevista tras decirle a Lichtman que ella, a diferencia de él, no le había faltado al respeto en ningún momento de la charla que sostuvieron en vivo.

Satcha Pretto abrió con la pregunta de si realmente Emma Coronel se había entregado a las autoridades de EEUU, a lo que el abogado respondió que no se debía creer todo lo que se leía en los medios, tanto mexicanos como estadounidenses, y aprovechó para recalcar que las últimas filtraciones de agentes federales a la prensa habían sido para presionar a su clienta y/o impedirla de algún beneficio mediante algún tipo de colaboración futura.

Lichtman recién fue admitido como defensor en la corte del Distrito de Columbia bajo la figura de pro hac vice, es decir, para agregarse como defensor en una jurisdicción en que él no tiene licencia para ejercer. Para ello, el también abogado del Chapo debe auxiliarse de David Barry Benowitz como asesor legal local, registrado desde el pasado 24 de febrero.

Según documentos de la Corte del Distrito de Columbia, la orden para que el abogado de Emma Coronel se aceptara formalmente fue firmada por la jueza de instrucción Robin M. Meriweather este lunes 1 de marzo reciente, a una semana del arresto.

De acuerdo con la acusación del caso 1:21-mj-00240 por la cual fue “detenida” el pasado 22 de febrero en el aeropuerto de Dulles-Washington, Emma Coronel operó como mensajera del Chapo y conspiró para el envío de narcóticos hacia EEUU, ambas acciones, entre 2012 y 2017. Además, habría planeado la fuga de Guzmán Loera en julio de 2015, así como un segundo escape que no se concretó después de febrero de 2016.

Eric S. McGuire, agente especial del FBI que presentó las imputaciones en el Distrito de Columbia, asegura que el caso se sustenta al revisar miles de comunicaciones interceptadas, interrogatorios a más de cien miembros y ex integrantes del Cártel de Sinaloa, además otro colaborador, un prolífico narcotraficante que movió cocaína para la organización.

