Se cocina la pelea entre Ryan García y Joseph Díaz

“Lo llevaré a un lugar en el que nunca ha estado física y mentalmente”, dijo Díaz (32-1-1, 15 KO’s) a ESPN . “Ryan García siento que es un peleador muy talentoso, pero nunca ha estado en un ring con los muchachos con los que he estado; algunos guerreros tratando de arrancarte la cabeza… Si esta pelea no se hace, no será por mi parte, sino de ellos”, agregó.

You May Also Like