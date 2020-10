¡Se calentó el Padres vs Dodgers! Machado le grita a Graterol y casi se agarran a golpes (+VIDEO)

Los ánimos se caldearon en la Serie Divisional de la Liga Nacional (NLDS) de MLB después conato de bronca entre el tercera base de los Padres de San Diego Manny Machado y el pitcher de los Dodgers de Los Ángeles Brusdar Graterol.

Graterol se lanzó un tremendo perreo desde la lomita tras un out en el que Cody Bellinger le robó un jonrón de dos carreras a Fernando Tatís Jr y parece que a Manny Machado no le gustó.

Machado comenzó a gritarle “Fuck you, Fuck you (Jódete, Jódete)” y después le dijo “He estado esperando por ti”. Manny se encontraba en el círculo de espera para enfrentarse a Graterol, antes de que Bellinger sacara el tercer out con ese espectacular robo.

Aquí el video del “guante flip” de Graterol:

Aquí el video de la bronca entre Manny Machado y Brusdar Graterol:

IT IS STARTING TO GET CHIPPYYY pic.twitter.com/cLPH51wE3e — Jared Carrabis (@Jared_Carrabis) October 8, 2020

Graterol no le dirigó la palabra a Manny Machado y se limitó a lanzarle besos en su camino al dugout de los Dodgers. Max Muncy, Mookie Betts y Cody Bellinger también le dedicaron unos gestos nada agradables a Machado.

En el siguiente turno Graterol dominó a Machado con una rola en el infield y no dudó en dedicarle unas palabras desde la loma, pero Manny se limitó a correr hacia el dugout.

I’m out on sportsmanship. Need a brawl. pic.twitter.com/WlSxaPJkPy — Jared Carrabis (@Jared_Carrabis) October 8, 2020

Pero este no fue el primer intercambio de palabras que tuvo Manny Machado durante el juego. El tercera base de los Padres de San Diego, Manny Machado se perreó un jonrón ante Clayton Kershaw en los Playoffs de las Grandes Ligas (MLB)

