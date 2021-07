se cae el trueque con Saúl y se activa el de Dybala

En este contexto ha entrado un nuevo jugador a la partida: Paulo Dybala . L’Equipe asegura que el Barcelona se ha puesto en contacto con la Juventus para tratar un trueque, algo que al futbolista argentino no le importa en absoluto: ganaría protagonismo y, además, compartiría vestuario con Messi, con quien no pudo ganar la Copa América tras quedarse fuera por lesión.

El mayor problema, según Mundo Deportivo, es precisamente la ficha. El conjunto culé no quiere asumir parte de la ficha de Griezmann, mientras que el propio Saúl tampoco está dispuesto a reducir su sueldo todo lo que le piden para vestir de azulgrana. Dado que la vuelta del galo no es prioritaria ( ni cuenta con el apoyo de la afición ), el Atlético no va a apretar mucho para que se lleve a buen puerto.

You May Also Like