Se aprovechan de la pandemia para acumular más poder

¿Adónde conducirá todo esto? La COVID-19 empobrecerá, enfermará y enfurecerá a las personas. El coronavirus es inmune a la propaganda y a la policía secreta. Incluso aunque algunos líderes estén explotando la pandemia para su beneficio, su incapacidad para lidiar con el sufrimiento de la población atentará contra el mito de que ellos y sus regímenes son invulnerables. En los países donde las familias pasan hambre, donde la policía no lo piensa dos veces para reprimir violentamente a quienes no cumplen con la cuarentena y donde el botín de los cómplices empieza a desaparecer junto con la economía, la situación podría causar que algunos regímenes finalmente pierdan el control.

A juzgar por lo que ya se ha informado, los acaparadores de poder en todos los continentes están explotando la COVID-19 para consolidarse. No obstante, sin periodistas ni activistas de derechos humanos moviéndose libremente por las calles, nadie sabe si los abusos no denunciados son peores. ¿Cuántos disidentes han sido encarcelados por “violar las leyes de confinamiento”? De las amplias sumas de dinero que están siendo movilizadas para atacar la pandemia, ¿cuánto ha sido robado por los dictadores y sus lacayos?

Para combatir el virus se requiere descubrir quién está infectado, rastrear sus contactos y ponerlos en cuarentena. Eso se traduce en una mayor invasión a la privacidad de la que las personas aceptarían en tiempos normales. Las democracias con garantías adecuadas, como las de Noruega o Corea del Sur, probablemente no abusen mucho de este poder. Regímenes como los de China y Rusia están desplegando ansiosamente equipos de alta tecnología para espiar a prácticamente todos, y no son los únicos. La nueva ley de emergencia de Camboya no establece límites para este tipo de vigilancia.

You May Also Like