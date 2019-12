Se agotan el tiempo y las excusas

Podríamos continuar citando artículos de la carta magna para explicar la necesidad de desconocer a este régimen dictatorial, pero creo que es innecesario. Todo está a la vista del ciudadano común. Está más claro y decidido que algunos dirigentes que alargan innecesariamente la confrontación final y definitiva. No hay más tiempo. El país se desmorona, la legalidad desaparece y la dictadura se asume a plenitud. Todos los extremos constitucionales se dan en este momento y no hay excusa valedera para no actuar en la dirección adecuada.

La Constitución de la República, en su artículo 333, dice: “Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”.

