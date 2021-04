Se agota el tiempo para decidir qué hacer con los menores de 60 vacunados con AstraZeneca: “Es absurdo poner límites”

Preguntado por este aspecto, el epidemiólogo e investigador ICREA del ISGlobal, Quique Bassat , declara a 20minutos que “lo que ha pasado con AstraZeneca y Janssen son piedras en la rueda que no ayudan a avanzar” en la campaña de vacunación. “ Confío en que AstraZenecase liberalice para cualquier edad , que sea voluntario” la vacunación con esta vacuna. “ Me parece absurdo que ahora no se pueda administrar a la población para la que ha sido aprobada (18-55 años)”, sentencia el también pediatra, que igualmente considera que tampoco hay razones para limitar la edad máxima de las personas que pueden recibir la vacuna de Oxford.

You May Also Like