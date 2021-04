Se acumulan los cadáveres y escasean medicinas en India

Éstos no cesan de repetir que no hay más tickets para distribuir puesto que las existencias están agotadas, para luego invitar a la gente a intentar mejor suerte en otro lugar. “Este gobierno nos ha abandonado a tal punto que algunos que normalmente podrían sobrevivir también mueren”, se lamenta Vinod Kumar, agotado tras esperar desde las 6:00 a.m. Ya ha tenido que ‘batallar’ para obtener oxígeno para un pariente enfermo”.

“¡Por fin! ¡Es una victoria!”, exclama mostrando dos de las seis dosis prescritas, que le supusieron ocho horas de espera y control de documentos. Pero no puede quejarse, no todo el mundo tiene la misma suerte.

“Si la situación no mejora”, añade, “podríamos tener que proceder a la cremación en la carretera, ya que ya no tenemos más espacio”.

You May Also Like