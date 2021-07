Se activan en Panamá métodos, personal y herramientas digitales en defensa de Poll Anria

El mensaje –que minutos después borró– acusaba a este medio de comunicación y al periodista de pasarle factura por sus críticas: “Que un periodista este llamando a todos los clientes y amigos con lo que he trabajado en los últimos años, me indica una sola cosa. MOVIN quieren ver cómo pasa factura por mis críticas a la forma como han hecho política en nuestro país”.

You May Also Like