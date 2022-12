¡Se acabó! Henry Cavill queda fuera de DC y no será más Superman

Las reacciones y comentarios por parte de los fans, tanto de Cavill como de DC, no se han hecho esperar, y aunque han manifestado su total desacuerdo con esta noticia, muchos coinciden en que no habrá mejor Superman que él.

El intérprete de Sherlock Holmes, también aseguró que está es una de las noticias más difíciles en su vida, pero la respeta pues cree firmemente que todo es para bien del personaje: “Acabo de tener una junta con James Gunn y Pete Safran, productor de “Aquaman”, y les tengo una noticia muy triste. Después de todo no regresaré como Superman. Esta noticia no es la más fácil, pero así es la vida. El cambio de guardia es algo que sucede. Lo respeto. James y Peter tienen un universo que construir”, escribió.

You May Also Like