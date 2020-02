¡Se acabó el negociado! Está prohibido arrendar proyectos de interés social

a. Falta de pago de tres (3) mensualidades consecutivas por parte del deudor. b. Arrendar o traspasar a terceras personas el inmueble asignado sin autorización previa y expresa del Banco, mientras no haya cancelado la totalidad del préstamo. c. No darle el uso adecuado al terreno o vivienda. d. Cualquier otra infracción a la Ley Orgánica del Banco y/o al contrato de promesa de compraventa de la Unidad Inmobiliaria.

