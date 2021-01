se acabo el mancharse al comer un burrito o un kebab

¿Se deja un poco para después? No hay ningún problema: se tapa y se lleva en el hombro. Si se termina, lo mismo. Hasta el próximo burrito. Y si, en vez de un burrito, lo que se come es un durum kebab, el mecanismo es exactamente el mismo. Adiós a eso –que tanto le gusta a algunas personas– de que la salsa se caiga por todos los lados. Burrito Popo es un excelente artilugio para ir comiendo por la calle sin ningún tipo de problema .

You May Also Like