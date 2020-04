¿se acabaron los fichajes de 100 millones de euros en el fútbol?

“Los clubes van a pasar en estos meses por problemas económicos, no van a ingresar lo que preveían. Eso, en los meses de verano cuando se abra el mercado de fichajes, se notará . Luego depende de que se acaben las competiciones o no, ahora mismo hay una interrogante muy grande. Es evidente que va a haber un cambio muy grande pero no solo en el fútbol sino a nivel social”, relata Julio Llorente a 20minutos .

Más comedido es Julio Llorente , representante de jugadores (como su sobrino Marcos, del Atleti), para el que la clave está en qué va a pasar con el calendario. “Todo depende de que las competiciones se reanuden o no. Es verdad que este verano, con las interrogantes que existen, nadie se lanzará a hacer grandes fichajes. Pero si en las próximas ventanas todo se soluciona y se hace vida normal, creo que a largo plazo no afectará”.

“Creo que a quienes va a afectar (la crisis) es a los equipos pequeños, son los que realmente no saben en qué posición van a acabar la Liga y no saben en qué condiciones van a estar el año siguiente. Los equipos grandes van a continuar en la misma línea, más aún sabiendo que tarde o temprano se van a acabar los campeonatos y todo va a seguir igual”, explica el agente de futbolistas José María Minguella (hijo) a 20minutos .

You May Also Like