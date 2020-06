Scott Boras pagará de su bolsillo a su clientes de Ligas Menores despedidos

El reconocido agente de peloteros de Grandes Ligas (MLB), Scott Boras, ha garantizado el pago del salario a todos sus peloteros (clientes) que fueron liberados de Ligas Menores por sus equipos, siguiendo sin estar de acuerdo con el recorte salarial impuesto por MLB.

Según reporta Jon Heyman, Boras se compromete con sus jugadores de Ligas Menores debido a que la rebaja salarial y el despido de las organizaciones de MLB fue completamente inesperado para estos peloteros.

Boras, quien ha sido noticia los últimos días, no estaba de acuerdo con la rebaja salarial de la MLB y quiere asegurarse que todos su clientes lanzados perciban esta temporada todo lo que esperaban recibir, en lo que a tema monetario se trata.

Este agente de MLB, hace pocos días aseguró que los problemas financieros provocados por la pandemia de coronavirus, encuentran también su origen en deudas de los equipos de Grandes Ligas y por eso le pidió a sus clientes que rechazaran rebajarse los sueldos.

En los últimos días, el futuro de la temporada 2020 de Las Mayores y los aspectos económicos de MLB, han sido los temas que más se discuten en la mesa de negociaciones entre la liga y el Sindicato de Peloteros.

Boras quiere que todos sus peloteros sean pagados completo, con o sin temporada, es por eso que él mismo se encargará de eso.

Acá el reporte:

Scott Boras has committed to paying all his released minor leaguers their expected salaries for the year. Boras said their releases were “completely unanticipated” and he wanted to be sure they are paid what they expected to receive.

— Jon Heyman (@JonHeyman) June 2, 2020