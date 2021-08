Schwarzenegger muestra cómo se machaca en el gimnasio a sus 74 años

Hace unos días también se hizo viral tras publicar un discurso en el que pedía fervientemente a la población llevar mascarilla . “Que le jodan a tu libertad. Porque la libertad tiene obligaciones y responsabilidades”, decía, añadiendo que “tienes la libertad de no llevar mascarilla” pero “eres un idiota” si no la utilizas, porque necesitamos trabajar juntos para acabar con la pandemia.

Esta no es la primera vez que el exgobernador de California se posiciona como aliado en la lucha contra el cambio climático pues hace apenas un mes Schwarzenegger se dirigió a sus seguidores para pedirles que fueran “parte de la solución y no del problema” llevando a cabo unos sencillos cambios en sus hábitos diarios : reducir el consumo de carne, comprar productos locales y evitar el plástico.

